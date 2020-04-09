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Dünya

Orta Doğu'nun çıbanbaşı ülkesi BAE'den Esed'e kirli 'Türkiye' teklifi: 3 milyar dolar verelim...

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan'ın, Türkiye ile Rusya arasında 5 Mart'ta Suriye'nin İdlib kenti için varılan ateşkes anlaşmasını bozması için Beşşar Esed'e büyük miktarda para teklif ettiği iddia edildi. Rusya'nın plandan haberdar olması üzerine Putin'in, Savunma Bakanı Şoygu'yu Şam'a gönderdiği ifade edildi.

AA09 Nisan 2020 Perşembe 07:28 - Güncelleme: 09 Nisan 2020 Perşembe 07:28
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Middle East Eye haber sitesinde yer alan haberde, Prens Nahyan'ın, ateşkes anlaşmasının yapılmasını ve uygulanmasını engellemeye çalışarak, Esed'e 3 milyar dolar teklif ettiği iddiasında bulunuldu.

Haberde, Nahyan'ın Türkiye ile Rusya arasında ateşkes anlaşmanın yapılmasından hemen önce kardeşi Tahnoun bin Zayed'in yardımcısı ve ulusal güvenlik danışmanı Ali Al-Shamsi'yi Esed ile görüşmek üzere Şam'a gönderdiği öne sürüldü.

Nahyan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ateşkesi görüştüğü sırada da Esed'le görüştüğü savunulan haberde, Prens'in ateşkese varılmaması talebini yinelediği, Esed'in ise maddi desteğe ihtiyacı olduğu cevabını verdiği kaydedildi.

Haberde, Esed'in ateşkesin bozulması karşılığında Nahyan'dan 5 milyar dolar istediği ancak tarafların 3 milyar dolara anlaştığı ve ateşkes imzalanmadan önce de 250 milyon dolar ödeme yapıldığı ileri sürüldü.

Rusya'nın plandan haberdar olması üzerine Putin'in, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu Şam'a gönderdiği aktarılan haberde, Şoygu'nun Esed'e "Yeni bir saldırı başlatmanı istemiyoruz. Rusya, ateşkesin devam etmesini istiyor." mesajını ilettiği vurgulandı.

Haberde, Nahyan'ın Şoygu'nun ziyaretinin ardından tekrar bir girişimde bulunduğu ve Esed'e 1 milyar dolar daha ödeme yaptığı iddia edildi.

Emirates Haber Ajansı da Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narişkin başkanlığındaki Rus heyetinin Dubai'yi ziyaret ettiğini bildirmişti.

SVR sözcüsü Sergei Ivano, TASS haber ajansına 12 Şubat'ta verdiği demeçte, Narişkin'in BAE yetkilileriyle uluslararası terörizme karşı iş birliği üzerine görüşmelerde bulunduğunu belirtmişti.

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