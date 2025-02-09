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Dünya

BAE'den 'Gazze kasabı Netanyahu'ya Suudi Arabistan tepkisi

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 'Suudi Arabistan, Filistin Devleti istiyorsa kendi topraklarında kurabilir.' açıklamasına tepki gösterdi.

AA9 Şubat 2025 Pazar 07:48 - Güncelleme:
BAE'den 'Gazze kasabı Netanyahu'ya Suudi Arabistan tepkisi
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BAE Dışişleri Bakanlığı da İsrail Başbakanı Netanyahu'nun açıklamalarına tepki göstererek diğer Arap ülkelerine katıldı.

Açıklamada, "Uluslararası hukuk kurallarının ve Birleşmiş Milletler sözleşmesinin açık ihlali sayılan bu açıklamaların kesin bir dille reddedildiği" kaydedildi.

Netanyahu'nun kabul edilmeyen kışkırtıcı açıklamalarının kınandığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"BAE, Suudi Arabistan ile tam dayanışma halinde olup, güvenliğine, istikrarına ve egemenliğine yönelik her türlü tehdide karşı durmaktadır. Suudi Arabistan'ın egemenliği kırmızı çizgidir, BAE herhangi bir ülkeye bunu aşmaya izin vermez."

İsrail Başbakanı Netanyahu, resmi ziyaret için bulunduğu Washington'da 7 Şubat'ta İsrail'in Kanal 14 televizyonuna gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarda, Suudi Arabistan'ı hedef almıştı.

Suudi Arabistan'ın İsrail ile normalleşme için bağımsız Filistin devletinin kurulması şartı sunmasına ilişkin görüşü sorulan Netanyahu, "Filistin devleti istiyorlarsa Suudi Arabistan'da kurabilirler. (Suudi Arabistan) Geniş topraklara sahipler." ifadesini kullanmıştı.

  • BAE tepkisi
  • Netanyahu
  • Filistin Devleti

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