BAE'den İsrail'e kınama

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "BAE, kışkırtıcı söylemleri, ahlaki ve insani değer ve ilkelerle çelişen tüm uygulamaları reddediyor." ifadelerine yer verildi.

Nefret söylemi ve şiddetle mücadele edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, "bölgede tırmanışı azaltma çabalarının bir parçası olarak hoşgörü ve bir arada yaşama değerlerinin desteklenmesinin" önemi vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması ve iki devletli çözümü tehdit eden yasa dışı uygulamalara son verilmesi gerektiği kaydedildi.

- NE OLMUŞTU?

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Paris ziyareti sırasında, Likud Partisi'nin eski Başkanı Jacques Kupfer'i anma töreninde yaptığı konuşmada, "Filistin diye bir halkın olmadığını ve bunu Beyaz Saray'ın da duyması gerektiğini" söylemişti. Smotrich'in konuşma yaptığı kürsüde Ürdün'ü de içine alan İsrail haritası kullanması da dikkati çekmişti.

Maliye Bakanı Smotrich, daha önce de Yahudi yerleşimcilerin 26 Şubat'ta toplu saldırılarına hedef olan Filistin beldesi "Huvvara'nın yeryüzünden silinmesi gerektiğini" ifade etmişti. Bu sözleri uluslararası arenada yoğun tepki toplayan Smotrich, ABD ve Fransa ziyaretlerinde diplomatik olarak tecrit edilmiş, herhangi bir resmi görüşme yapamamıştı.

Paris'teki Jacques Kupfer'i anma töreni de gelen tepkiler üzerine ilk planlandığı merkezde yapılamamış ve başka bir salona alınmıştı. Smotrich ise bu durumu "İsrail nefreti her yerde" şeklinde yorumlamıştı.