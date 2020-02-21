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Dünya

BAE'den kalkan 2 kargo uçağı Libya'da Hafter'e ait üsse indi

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri'nden kalkan 2 kargo uçağının Hafter milislerine ait askeri üsse indiğini duyurdu.

21 Şubat 2020 Cuma18:47 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 19:00

Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) kalkan 2 kargo uçağının Halife Hafter milislerine ait askeri üsse indiğini duyurdu.

UMH'ye bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, BAE'nin Suveyhan Askeri Hava Üssü'nden kalkan 2 askeri kargo uçağının Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'e bağlı milislerce kontrol edilen Merc Askeri Üssü'ne indiği belirtildi.

Bunlardan birinin Rus yapımı "Ilyushin" tipi kargo uçağı olduğu kaydedilen UMH açıklamasında, diğer uçağın tipi hakkında ise bilgi verilmedi.

Uluslararası hava trafiği gözlemcileri, 12 Ocak-7 Şubat tarihlerinde BAE'deki askeri havaalanlarından Libya'nın doğusuna 40 kargo uçağının sefer yaptığını açıklamıştı.

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