BAE'den komşuya 3 milyar dolarlık yatırım!

AA 05 Nisan 2021 Pazartesi 13:05 - Güncelleme: 05 Nisan 2021 Pazartesi 13:05

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin Abu Dabi ziyareti sonrası BAE resmi ajansı WAM'da yayınlanan açıklamada, iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda varılan anlaşma kapsamında Irak-BAE İş Konseyi kurulması kararı alındığı belirtildi.

BAE'nin kardeş Irak'ta ekonomik kalkınmanın sağlanması ve iki ülke arasındaki ticaretin arttırılması amacıyla farklı sektörlerde 3 milyar dolarlık yatırım yapacağı ifade edildi.

Abu Dabi yönetiminin terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları nedeniyle büyük yıkıma uğrayan Irak'ın Musul kentindeki Hadba Minaresi, Büyük Nuri Camisi ve birkaç kilisenin yeniden inşasına verdiği desteği sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, BAE ve Irak'ın "terörle mücadele kapsamında istihbarat paylaşımı, savunma iş birliği ve güvenliğin güçlendirilmesi" konularının önemine vurgu yaptıkları aktarıldı.

Irak Başbakanı Kazımi, Körfez ülkeleriyle ilişkileri geliştirme kapsamında Suudi Arabistan'ın ardından dün BAE'ye gelmişti. İlk olarak Abu Dabi'de Veliaht Prens Muhammed bin Zayid Al Nayhan ile görüşen Kazımi, daha sonra Dubai'ye geçerek Başkan Yardımcısı, Başbakan ve Dubai Emiri Muhammed bin Raşid Al Maktum ile bir araya gelmişti.

BAE medyasına göre Kazımi, 2 gün süren ziyaretin ardından ülkeden ayrıldı.