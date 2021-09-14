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Dünya

BAE'den kritik liste: Tüm kurumlar alarma geçti

Birleşik Arap Emirlikleri, 38 kişi ile 15 şirketi ülkenin terör listesine aldı. Kararda, tüm denetim makamları, teknik, mali ve ticari bağlantıları olan tüm birey ve kurumları takip etme ve gerekli tedbirleri almaya çağrıldı.

AA14 Eylül 2021 Salı 00:37 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 00:37
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BAE haber ajansı WAM'a göre, Bakanlar Kurulu, ülkede terörizmi destekleyen kişi, kurum ve kuruluşların yer aldığı listeye 1'i Suudlu, 5'i İranlı olmak üzere 38 kişi ile 15 şirketin dahil edilmesi yönünde karar çıkardı.

Listede BAE'den 4, Lübnan ve Irak'tan 2'şer, Yemen'den 8, Suriye'den 4, İran'dan 5, Nijerya'dan 6, Saint Kitts ve Nevis, İngiltere, Rusya, Ürdün, Hindistan, Afganistan ve Suudi Arabistan'dan ise 1'er kişinin yer aldığı ifade edildi.

Listeye alınan 15 şirketin bağlı olduğu ülkelerle ilgili bilgi verilmedi.

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