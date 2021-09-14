BAE'den kritik liste: Tüm kurumlar alarma geçti

AA 14 Eylül 2021 Salı 00:37 - Güncelleme: 14 Eylül 2021 Salı 00:37

BAE haber ajansı WAM'a göre, Bakanlar Kurulu, ülkede terörizmi destekleyen kişi, kurum ve kuruluşların yer aldığı listeye 1'i Suudlu, 5'i İranlı olmak üzere 38 kişi ile 15 şirketin dahil edilmesi yönünde karar çıkardı.

Listede BAE'den 4, Lübnan ve Irak'tan 2'şer, Yemen'den 8, Suriye'den 4, İran'dan 5, Nijerya'dan 6, Saint Kitts ve Nevis, İngiltere, Rusya, Ürdün, Hindistan, Afganistan ve Suudi Arabistan'dan ise 1'er kişinin yer aldığı ifade edildi.

Listeye alınan 15 şirketin bağlı olduğu ülkelerle ilgili bilgi verilmedi.