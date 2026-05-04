4 Mayıs 2026 Pazartesi / 18 Zilkade 1447
Dünya

BAE'den OAPEC kararı! Resmen duyurdular

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC+ üyeliklerinden ayrılma kararının ardından, Petrol İhraç Eden Arap Ülkeleri Örgütü'nden (OAPEC) de çekildiği bildirildi.

AA4 Mayıs 2026 Pazartesi 12:13 - Güncelleme:
OAPEC, BAE'nin üyelikten ayrılmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "OAPEC Genel Sekreterliği, BAE Enerji ve Altyapı Bakanı Süheyl el-Mezrui'nin örgütün Bakanlar Konseyi dönem başkanı Libya Petrol ve Gaz Bakanı Halife Receb Abdussadık'a gönderdiği ve BAE'nin örgüt üyeliğinden çekilme kararını içeren yazı hakkında bilgilendirildi. Söz konusu karar 1 Mayıs 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi." ifadesi kullanıldı.

Genel Sekreterlik ayrıca, BAE'nin üyeliği süresince üstlendiği rolü ve petrol ile enerji sektöründe Arap ülkeleri arasındaki ortak çalışmalara sağladığı katkıları takdir etti.

Üye ülkeler arasında işbirliği ve bütünleşmeyi güçlendirmeye yönelik çabaların sürdürüleceğini vurgulayan Genel Sekreterlik, bu doğrultuda stratejik program ve girişimlerin uygulanarak ortak çıkarların destekleneceğini teyit etti.

BAE, 1 Mayıs itibarıyla OPEC ve OPEC+ üyeliklerinden ayrılma kararı aldığını duyurmuştu.

