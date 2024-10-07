BAE'den Suriye'ye göç eden Lübnanlılar hakkında karar

Ülkenin resmi haber ajansı WAM'da yer alan haberde, BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid'in, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle Suriye'ye göç eden siviller için acil yardım talimatı verdiği belirtildi.

Bin Zayid'in, Suriye'ye göç eden Lübnanlılar için 30 milyon dolar değerinde acil yardım talimatı verdiği ve bu adımın BAE'nin zor günler geçiren Lübnan'a destekleri kapsamında atıldığı ifade edildi.

Ayrıca Bin Zayid'in söz konusu yardımların yanı sıra Lübnan'a yardım taşıyacak 6 ek uçak seferi emri verdiği aktarıldı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan-İsrail sınır hattında çatışmalar sürüyor.

Hizbullah, füze ve insansız hava araçları ile İsrail'in kuzeyindeki askeri mevkileri hedef alırken, İsrail ordusu da Lübnan'ın güneyi ve başkent Beyrut'taki Dahiye bölgesine şiddetli hava saldırıları düzenliyor.

Lübnan'ın güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye de 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.