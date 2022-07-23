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Dünya

BAE'den Türkiye'ye övgü dolu sözler

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İstanbul'da Ukrayna ile Rusya arasında imzalanan tahıl koridoru anlaşmasındaki rolü dolayısıyla Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in (BM) çabalarından övgüyle söz etti.

AA23 Temmuz 2022 Cumartesi 21:58 - Güncelleme:
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BAE haber ajansı WAM'dan yapılan yazılı açıklamada, BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığının, İstanbul'da imzalanan anlaşmayı dünyadaki tahıl krizini hafifleterek, gıda güvenliğinin artırılmasına katkı sağlayacak olumlu bir adım olarak değerlendirdiği kaydedildi.

BAE'nin tahıl koridoru anlaşmasını memnuniyetle karşıladığı belirtilen açıklamada, "BAE, bu anlaşmaya varılmasında Türkiye ve BM'nin gösterdiği seri çabaları takdir ediyor." ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, dün İstanbul'da Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalanmıştı.

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