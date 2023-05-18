İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2023 Perşembe / 28 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,7957
  • EURO
    21,3046
  • ALTIN
    1244.33
  • BIST100
    4501.73
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

BAE'den Türkiye'ye övgü:

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Türkiye ile Birleşmiş Milletler'in (BM) çabalarıyla Ukrayna'dan tahıl sevkiyatına ilişkin Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasını takdir etti.

AA18 Mayıs 2023 Perşembe 19:18 - Güncelleme:
BAE'den Türkiye'ye övgü:
ABONE OL

BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna Limanı'ndan tahıl sevkiyatı anlaşmasının 60 gün daha uzatılmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Türkiye ve BM'nin bu alandaki yoğun çabalarının takdire şayan olduğu vurgulanan açıklamada, anlaşma süresinin uzatılmasının dünyadaki gıda sıkıntısının hafifletilmesine katkı sağlaması açısından önem arz ettiği ifade edildi.

Ukrayna ve Rusya'nın Tahıl Koridoru Anlaşması'nı uzatmaya yönelik olumlu yaklaşımlarına da dikkat çekilen açıklamada, bu adımların ayrıca iki ülke arasında kalıcı barışın sağlanmasına katkı sunmasını umdukları kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 2 ay daha uzatılmasına karar verildiğini açıklamıştı.

Söz konusu anlaşma, Türkiye, Ukrayna, Rusya ve BM arasında 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da yapılmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.