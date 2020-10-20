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Dünya

BAE'den üst düzey bir heyet İsrail'e geldi

İsrail ile BAE arasında ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşması kapsamında, BAE'den üst düzey bir heyet İsrail'e geldi.

IHA20 Ekim 2020 Salı 13:06 - Güncelleme: 20 Ekim 2020 Salı 13:06
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İsrail ile BAE arasında ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında BAE üst düzey bir heyet İsrail’e geldi. Heyette, BAE Mali İşler Bakanı Obaid Al-Tayer ve BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Touq ile beraber ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin bulunduğunu öğrenildi. Ziyaret sırasında BAE heyetinin İsrailli yetkililer ile ekonomik sektörlerde dört anlaşma imzalayacağı belirtildi. Öte yandan, 15 Eylül’de Beyaz Saray’da düzenlenen resmi törende, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik "İbrahim Anlaşmaları" (Abraham Accords) imzalanmıştı.

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