BAE'den ''Yiğit Süvari 2'' operasyonu kapsamında Türkiye'ye yardım

BAE Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere insani yardımların devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, "Yiğit Süvari 2" operasyonu kapsamında Türkiye ve Suriye'ye 202 kargo uçağıyla toplam 5 bin 715 ton yardım gönderildiği ifade edildi.

"Yiğit Süvari 2" operasyonu kapsamında Gaziantep'te açılan sahra hastanesinin de depremzedelere hizmet verdiği aktarılan paylaşımda, sahra hastanesinde bugüne kadar 3 bin 500 kişinin sağlık hizmeti aldığı vurgulandı.

Ülkenin resmi ajansı WAM'ın 2 Mart'taki haberinde, Suriye'ye 134 kargo uçağıyla toplam 4 bin 413 ton gıda ve tıbbi malzemenin ulaştırıldığı belirtilmişti.

BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın direktifleri doğrultusunda 7 Şubat'ta, Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek için "Yiğit Süvari 2" operasyonu başlatılmıştı.