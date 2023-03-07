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Dünya

BAE'den ''Yiğit Süvari 2'' operasyonu kapsamında Türkiye'ye yardım

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye şu ana kadar 202 uçakla 5 bin 715 ton yardım malzemesi ulaştırdı.

AA7 Mart 2023 Salı 00:11 - Güncelleme:
BAE'den ''Yiğit Süvari 2'' operasyonu kapsamında Türkiye'ye yardım
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BAE Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere insani yardımların devam ettiği belirtildi.

Paylaşımda, "Yiğit Süvari 2" operasyonu kapsamında Türkiye ve Suriye'ye 202 kargo uçağıyla toplam 5 bin 715 ton yardım gönderildiği ifade edildi.

"Yiğit Süvari 2" operasyonu kapsamında Gaziantep'te açılan sahra hastanesinin de depremzedelere hizmet verdiği aktarılan paylaşımda, sahra hastanesinde bugüne kadar 3 bin 500 kişinin sağlık hizmeti aldığı vurgulandı.

Ülkenin resmi ajansı WAM'ın 2 Mart'taki haberinde, Suriye'ye 134 kargo uçağıyla toplam 4 bin 413 ton gıda ve tıbbi malzemenin ulaştırıldığı belirtilmişti.

BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın direktifleri doğrultusunda 7 Şubat'ta, Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek için "Yiğit Süvari 2" operasyonu başlatılmıştı.

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