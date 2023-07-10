BAE'li astronottan Türkiye paylaşımı! Sosyal medyada gündem oldu

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Astronotu Sultan Al-Neyadi, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) İstanbul fotoğrafını çekti. Fotoğrafı sosyal medya platformu Twitter'dan yayımlayan Al-Neyadi, "Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS), İstanbul-Türkiye geceleri parıldıyor." dedi.

BAE'Lİ ASTRONOTTAN TÜRKİYE PAYLAŞIMI!

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Astronotu Sultan Al-Neyadi, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) İstanbul fotoğrafını çekti. AL-Neyadi, fotoğrafı sosyal medya platformu Twitter'dan yayımladı.

BAE'li astronot açıklamasının devamında ise "Burası, İstanbul Boğazı, Asya'nın Avrupa ile buluştuğu, geçmişin iç içe geçtiği eşsiz bir noktadır." sözlerine yer verdi.

Al-Neyadi'nin paylaşımı ise kısa sürede popüler oldu. Bazı Türk kullanıcılar esprili bir dille "Uzaydayken İstanbul'a in. Sana bir Türk kahvesi ikram edelim" dedi. Diğer yabancı kullanıcılar ise görüntünün çok güzel olduğunu ifade etti.

TÜRKİYE UZAY AJANSI'NDAN DA CEVAP GECİKMEDİ

Konuyla ilgili Türkiye Uzay Ajansı'ndan (TUA) da cevap gecikmedi. TUA paylaşımında "Türkiye'den merhaba! Sizinle orada buluşmak için geri sayımdayız" dedi.