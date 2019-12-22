AA 22.12.2019 19:08 - Güncelleme: 22.12.2019 19:11

Yazar Ed Husain'e ait, "İslam'ın reformu: Orta Doğu'da bir Arap-İsrail ittifakı şekilleniyor" başlıklı makale, İngiltere menşeli haftalık dergi "The Spectator"da yayımlandı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Bin Zayid de "Arap ülkeleri ile İsrail arasında normalleşmeye ilişkin gelişmeleri" ele alan makaleyi, Twitter hesabından paylaştı.

Makalede "Arap dünyası ile İsrail arasındaki yakınlaşma ve normalleşme süreci", "İslam'da reform ve yenileşme olarak" tanıtıldı.

Netanyahu'dan yanıt

Bin Zayid'in söz konusu Twitter paylaşımının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da çok geçmeden yanıt verdi.

Netanyahu, "İsrail ile birçok Arap ülkesi arasında gerçekleşen yakınlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum. Artık barış ve normalleşme vakti gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyadan tepkiler

Bin Zayid'in, paylaştığı makale ve İsrail Başbakanı'yla karşılıklı açıklamaları, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

BAE'li Bakan'ın twitine, "Barış, savaşan ülkeler arasında olur. Siz hiç tarihinizde İsrail'e karşı savaştınız mı?", "İsrail ile barış istiyorsanız topraklarınızdan bir parça verirsiniz; bizler de Filistinliler olarak Emirlikler'de İsrail'in istikrar bulmasını destekleriz", "Siz bu barışta İsrail tarafını temsil ediyorsunuz." şeklinde yorumlar yapıldı.

Yayımlanan makalenin eleştirildiği bir başka yorumda da "Reform, İslam dünyası için yabancı bir kelimedir." denilerek söz konusu düşüncenin yabancı kökenli olduğunun altı çizildi.

Tepkilerin yanı sıra Bin Zayid'in Twitter paylaşımına "Kusan bebek" GIF'i ile "şimdi kusma vakti" şeklinde yorumlar da yapıldı.

Destek mesajı

Öte yandan, normalleşmeyi destekleyen Suudi Arabistanlı aktivist Muhammed Suud ise Netahyahu'ya övgülerle verdiği cevapta, şu ifadeleri kullandı:

"Barış adımlarını gördüğümüz bu gün şüphesiz büyük bir gündür. Evet, halklarımız daha iyisini hak ediyor. Ülkelerimiz arasında diplomatik ilişkiler kurulmasına evet. Körfez ülkeleriyle İsrail arasında barış hepimizin iradesiyle gerçekleşecektir."

İsrail Başbakanı Netanyahu, daha önce yaptığı açıklamada, Dubai'de düzenlenecek "Expo 2020" Fuarı'na ülkesinin de katılacağını duyurmuştu.

İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miri Regev, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid'in resmi davetiyle 2018'de BAE'nin başkenti Abu Dabi'deki Şeyh Zayid bin Sultan Mescidi'ni ziyaret etmişti.