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Dünya

BAE'nin fitneleri bitmiyor: 'Yemenli paralı askerler gönderdi'

Orta Doğu'da yaşanan krizlerin doğrudan destekçisi rolünü üstlenen Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), bölgede kaos yaratmaya devam ediyor. Yemen hükümeti saflarında güneyde Husilere karşı savaşan direniş güçleri komutanlarından Adil el-Haseni, BAE'nin, 40 Yemenli paralı askeri, meşru hükümete karşı savaşmaları için Libya'ya gönderdiğini ifade etti.

AA23 Ağustos 2020 Pazar 23:51 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 00:07
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Yemen hükümeti saflarında güneyde Husilere karşı savaşan direniş güçleri komutanlarından Adil el-Haseni, Twitter ve Facebook hesaplarından yaptığı açıklamada, BAE'nin, 40 Yemenli askeri, Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerlerin safında meşru hükümete karşı savaşması için Libya'ya gönderdiğini ifade etti.

Söz konusu paralı askerlerin Sirte kentine gönderildiğini kaydeden Haseni, BAE'nin bu askerlerden her birine aylık 5 bin Suudi Arabistan riyali (yaklaşık 1300 dolar) ödediğini aktardı.

Paralı askerlerin Yemen'in güneyindeki Dali ve Lahic kentlerinden olduğu bilgisini veren Haseni, BAE'nin, "Yemen'deki piyonlarını ajan olarak kullandığını ve ülke dışında savaşmaya gönderdiğini" kaydetti.

BAE ya da Yemen makamlarından konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

İngiliz "The Guardian" Gazetesi Aralık 2019'da, Abu Dabi'nin, Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milisleri safında savaşmak üzere Libya'ya gönderilen paralı askerleri finanse ettiğini yazmıştı.

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