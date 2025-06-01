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Dünya

BAE'nin Hamriya Limanı'ndaki yangın kontrol altına alındı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Şarika Emirliği'ndeki Hamriya Limanı'nda cumartesi sabah saatlerinde başlayan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

AA1 Haziran 2025 Pazar 17:24 - Güncelleme:
BAE'nin Hamriya Limanı'ndaki yangın kontrol altına alındı
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Yerel Acil Durum, Kriz ve Afet Yönetim'inden yapılan açıklamada, Hamriya Limanı'nda dün sabah çıkan yangının petrokimya maddelerin tutuşması sonucu çıktığı belirtildi.

Yangına hızlı ve koordineli şekilde müdahale edildiği ve pazar sabahı itibarıyla tamamen söndürüldüğü aktarıldı.

Yangın sonrası bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü, olayın çıkış nedeninin belirlenmesi için ekiplerin inceleme başlattığı ifade edilen açıklamada, yangına müdahalede savunma ve içişleri bakanlıkları, ulusal acil durum kurumu, sivil savunma ekipleri ve çeşitli yerel birimlerin destek verdiği kaydedildi.

  • yangın kontrolü
  • Hamriya Limanı
  • Şarika Emirliği

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