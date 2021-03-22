BAE'nin İsrail'e yatırımı siyasi değilmiş!

AA 22 Mart 2021 Pazartesi 11:42 - Güncelleme: 22 Mart 2021 Pazartesi 11:42

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Endüstri ve İleri Teknolojiden Sorumlu Bakanı Sultan el Cabır, ülkesinin İsrail'de yapmayı hedeflediği 10 milyar dolarlık yatırım anlaşmasının siyasi değil, tamamen stratejik ve ticari odaklı olduğunu öne sürdü.

Cabır, ülke medyasına yaptığı açıklamada, 11 Mart'ta duyurulan, BAE'nin İsrail için hayata geçireceği 10 milyar dolarlık yatırımı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in politikası ve yasalarını tanıma konusunda henüz daha yolun başında olduklarının altını çizen Cabır, "Gerçekleştirdiğimiz ikili anlaşmalar yatırımlarımızı desteklemeli ve korumalıdır." dedi.

Çok rekabetçi bir ortamda BAE'nin daima doğru lokasyonda çekici yatırımlar aradığını hatırlatan BAE'li Bakan, "Farklı piyasalarda birçok fırsatlar mevcuttur. Ticari değer ve stratejik açıdan değerlendirmeye devam ediyoruz. İsrail'deki potansiyel yatırımımız da dünyanın diğer parçalarındaki yatırımlar gibi, ticari ve stratejik olup siyasi odaklı değildir." diye konuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 11 Mart'ta, BAE'ye ilk defa resmi bir ziyarette bulunmak istemiş ancak Ürdün'ün İsrail'e hava sahasını kapatması nedeniyle planı iptal etmişti.

BAE'ye gidemeyen Netanyahu, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Telefon görüşmesinin ardından BAE, İsrail'de farklı sektörlerde toplamda 10 milyar dolarlık yatırımlar yapacağını duyurmuştu.