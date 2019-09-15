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BAE'nin kirli maşası Dahlan'dan dolaylı 15 Temmuz itirafı

BAE'nin kirli maşası Dahlan, FETÖ ile ilişkisini ortaya çıkaran gazeteciye açtığı davadan 500 bin Sterlin ödemeyi kabul ederek çekildi. Böylece darbe girişiminin finansörü olduğunu itiraf etmiş oldu.

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Ortadoğu'nun karanlık ismi Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) maşası Muhammed Dahlan, "darbe için FETÖ’ye finans sağladı" haberi için açtığı davadan çekilerek dolaylı olarak 15 Temmuz için FETÖ'ye para verdiğini kabul etmiş oldu. Middle East Eye Yayın Yönetmeni David Hearst, 30 Temmuz 2016’da 15 Temmuz darbe girişiminin finansörünün BAE kontrolünde çalışan Muhammed Dahlan olduğunu öne sürmüş ve Dahlan’ın darbe öncesi FETÖ’ye para transfer ettiğini yazmıştı. Dahlan o haberin yayınlanmasının ardından Hearst’e karşı iftira davası açtı. Ancak önceki gün İngiltere’de devam eden davadan çekildi. Dahlan duruşmaya katılmadı, savunma yapmadı, savunması için hiçbir belge de sunmadı ve dava düştü. Dahlan yaklaşık 500 bin Sterlin tutarındaki dava masraflarını da karşılamayı kabul etti. Dahlan'ın davadan çekilerek 15 Temmuz’daki rolüyle ilgili bir çok belgenin resmen ortaya çıkmasını engellediği değerlendirmesi yapıldı. Dahlar davaya devam etseydi elindeki tüm bilgi ve belgeleri mahkemeyle paylaşmak zorunda kalacaktı. Mahkeme Dahlan belgeleri vermese bile Dahlan hakkında araştırma yapacak, onu çapraz sorguya alacaktı.
Dahlan, Mısır darbesi, Yemen iç savaşı gibi bir çok kirli tezgahta adı "finansör" olarak ön planda olan bir isim.  
 

Böyle seslendiler: Çocuklarımızı geri istiyoruz…

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