29 Nisan 2026 Çarşamba / 13 Zilkade 1447
  • BAE'nin OPEC kararı! Trump: Bence bu harika bir şey
Dünya

BAE'nin OPEC kararı! Trump: Bence bu harika bir şey

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünden (OPEC) ayrılma kararını memnuniyetle karşıladığını ve bu adımın petrol fiyatlarını düşüreceğini söyledi.

29 Nisan 2026 Çarşamba 22:44
ABD Başkanı Trump, "Artemis 2" ekibini Beyaz Saray'da kabul ettiği görüşmede, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

BAE'nin OPEC'ten ayrılma kararını nasıl değerlendirdiği sorusuna yanıt veren Trump, alınan karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"MUHTEMELEN KENDİ YOLUNDA İLERLEMEK İSTİYOR"

ABD Başkanı, "Bence bu harika bir şey. (BAE Devlet Başkanı) Muhammed'i (bin Zayid) çok iyi tanıyorum, çok zeki biridir ve muhtemelen kendi yolunda ilerlemek istiyor. Bu iyi bir şey. Sonuçta bunun petrol fiyatlarını düşürmek açısından iyi bir şey olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Söz konusu kararın ABD açısından herhangi bir sorun teşkil etmediğini belirten Trump, kendilerinin de bazen OPEC ile sorunlar yaşadıklarını ifade etti.

Birleşik Arap Emirlikleri, 1 Mayıs itibarıyla OPEC ve OPEC+ üyeliklerinden ayrılma kararı aldığını duyurmuştu.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir.