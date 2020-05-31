AA 31 Mayıs 2020 Pazar 14:26 - Güncelleme: 31 Mayıs 2020 Pazar 14:26

BAE sermayesiyle kurulan ve Mısır ile Londra'dan yayın yapan El-Gad'ın söz konusu haberi, Tunusluların tepkisine neden oldu.

Sosyal medyada söz konusu haberle ilgili öfkelerini dile getiren yüzlerce aktivist, Tunus'ta 7 kentte gösteri düzenlendiğinden bahseden haberin kamuoyunu yanılttığını ve Tunus'un imajını zedelediğini ifade etti.

Söz konusu televizyonun yaklaşık bir buçuk dakikalık haberinde, 7 kentte düzenlendiği iddia edilen gösterilerden kesitlere yer verilirken, bunun işsizliğin artması, altyapı projelerinin olmaması, temel gıda maddelerinin tükenmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirlerden ekonomik anlamda en fazla zarar gören ailelere gıda maddelerinin adil bir şekilde dağıtılmamasından kaynaklandığı ileri sürüldü.

- Tunus'un demokrasi tecrübesi hedef alınıyor

Tunuslu aktivistler ve konunun uzmanı olan teknisyenler, haberde yer alan görüntülerin eski gösterilere ait olduğunu ve iddia edildiği gibi işsizliğin yükselmesiyle alakası olmadığını savundu.

Aktivistler, haberdeki gösteri kesitlerinden birinin, geçen hafta başkent Tunus'un kuzeyindeki Binzert kentinde bir futbol takımı taraftarlarının spor tesislerinin durumuna tepki olarak düzenlediği gösteriye ait olduğunu ifade etti.

Başka bir gösteri kesitinde ise göstericilerin kışlık giysiler içinde olduğuna dikkat çekildi ve bunun, sıcaklıkların arttığı şu günlerde düzenlendiği iddiasını çürüttüğü vurgulandı.

Tunuslular, söz konusu haberin, ülkeleri aleyhine kurulmuş bir komplo ve Tunus'un demokrasi tecrübesini çökertme çabası olduğunun bilincinde olduklarını kaydetti.

- El-Gad'ın Tunus'tan özür dilemesi istendi

Haberin içeriğini eleştiren Tunuslu gazetecilerden bazıları ise Tunus Görsel ve İşitsel İletişim Yüksek Kurumu'na (HAİCA) başvurarak, ülkelerini zor duruma düşüren bu tür iddiaların durdurulması için harekete geçmesini istedi.

Haberin, Tunus'u büyük bir krizin eşiğindeymiş gibi gösterdiğini ve profesyonel haberciliğin kırıntısını bile taşımadığını öne süren gazeteciler, söz konusu kanala dava açılmasını ve Tunus halkından özür dilenmesini talep etti.

- BAE'nin Tunus'a yönelik itibarsızlaştırma faaliyetleri sürüyor

Önde gelen Tunuslu siyasetçi ve aktivistler, BAE'yi, 2013'te Mısır'da olduğu gibi karşı devrim senaryoları üzerinden Tunus'un demokratikleşme sürecini baltalamak ve bu bağlamda Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi ve başta Nahda Hareketi olmak üzere önde gelen siyasetçi ve partilere yönelik provokatif çalışmalar içine girmekle suçladı.

Tunuslu aktivist Hani Muammer Twitter hesabından yaptığı açıklamada, söz konusu haberin, Tunus'a yönelik provokasyonun başlangıcı olduğunu, BAE tarafından desteklenen El-Gad Televizyonu'nun, Tunus'ta hükümete karşı devrim varmış gibi göstermek için eski bir video yayınladığını dile getirdi.

Tunus'ta Gazetecilik Enstitüsü'nde eğitmen olan Hani Mübarek Facebook hesabındaki açıklamasında, "El-Gad'ın haberini izleyen Yemen'deki durumun Tunus'takinden daha iç açıcı olduğunu düşünür." ifadesini kullandı.

Bir diğer Tunuslu Mehdi el-Cemel Facebook'ta "Bu nerede olmuş, Tunus'ta mı? Demekki, El-Gad Televizyonu Tunus'ta ne olup bittiğini biliyor ama biz bilmiyoruz." diyerek, pek çok ülkede bu tür durumlarda asılsız haber yapan kanalların ofislerinin çalışma izinlerinin iptal edilip yabancı çalışanların işlerine son verildiğini ya da haberi hazırlayanların gözaltına alınıp para cezası ödemek zorunda bırakıldığını aktardı.