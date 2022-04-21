Baerbock: Buna birlikte karşı çıkacağız

Estonyalı mevkidaşı Eva-Maria Liimets ile Tallinn'de düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Baerbock, Estonya, Letonya ve Litvanya'nın uzun süredir Rus dezenformasyon kampanyalarına maruz kaldığını belirterek, "Buna sadece izin vermek istemediğimiz gibi buna birlikte karşı çıkacağız." dedi.

Baltık devletlerinin, Rusça konuşan nüfuslarının yüksek olması nedeniyle uzun süredir bu zorlukla mücadele ettiğine işaret eden Baerbock, propagandaya karşı propagandayla değil, "şeffaflıkla, eleştirel bir kamuoyuyla, güçlü ve özgür medyayla" karşı çıkılması gerektiğini belirtti.

Alman Dışişleri Bakanı, "Bunun için uzun bir soluğa ihtiyacımız var ve bu uzun soluk toplumumuzu daha dirençli kılıyor ve totaliter ideolojilere karşı en iyi korumadır. Rusça konuşan gençlerin Putin'in savaşını ve korkunç vahşeti protesto etmeleri, bu çalışmanın her gün işe yaradığını gösteriyor ve Putin'in yalanlarının bu şekilde bilinmesinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor." ifadelerini kullandı.