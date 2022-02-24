Baerbock: Rusya, uluslararası düzenin en temel kurallarını çiğniyor

IHA 24 Şubat 2022 Perşembe 10:47 - Güncelleme: 24 Şubat 2022 Perşembe 10:47

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ardından dünya liderlerinden tepkili açıklamalar gelmeye devam ediyor. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya, Ukrayna'ya saldırarak uluslararası düzenin en temel kurallarını çiğniyor. Dünya bu utanç gününde Rusya'yı unutmayacak. Ortaklarımızla birlikte tepki göstereceğiz. Ukrayna ile dayanışma içinde olamaya devam edeceğiz" dedi.

Almanya ana muhalefet partisi Hristiyan Demokrat Parti (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz de Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının, özgürlüğe ve demokrasiye karşı yapıldığını belirterek, "Bu saldırı, yalnızca Ukrayna ya yapılan bir saldırı değildir. Rusya'ya yönelik uygulanan yaptırımlar artık yeterli değildir. Rusya'ya karşı daha sert yaptırımlar ve izolasyon uygulanmalıdır" dedi.

UKRAYNA'YI TERK ETME ÇAĞRISI

Federal hükümet, Rus saldırılarının ardından, Alman vatandaşlarından "acil olarak" Ukrayna'dan ayrılmalarını isteyerek, Almanya'nın Ukrayna'dan tahliyeleri gerçekleştirmesinin şuan için mümkün olmadığını, Ukrayna'dan ayrılmak isteyenlerin güvenli bir yol bulmalarını konusunda uyardı. Şu an için korunaklı bir yerde kalmanın daha güvenli olduğunu belirten Alman hükümeti , " Güvenli bir yerde kalın. Kalabalıktan kaçının. Sürekli güncellenen seyahat ve güvenlik tavsiyelerinin yanı sıra yerel ve uluslararası medyayı takip edin" dedi.