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Dünya

BAE'ye ait SİHA'lar içme suyu sistemini hedef aldı

Son dönemde gayrimeşru lider Hafter'e bağlı milisler tarafından birçok kez hedef alınan Yapay Nehir Sistemi bu kez de BAE'nin saldırısına uğradı. Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait silahlı insansız hava aracının (SİHA) ülkenin içme suyu ihtiyacının karşılandığı bölgeyi hedef alan saldırısının engellendiği duyuruldu.

AA16 Temmuz 2020 Perşembe 22:29 - Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 22:33
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Libya ordusuna bağlı Sirte ve Cufra Ortak Operasyon Dairesi Sözcüsü General Abdulhadi Dırah, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, BAE'ye ait bir SİHA'nın Eş-Şuveyrif bölgesindeki Yapay Nehir Sistemi'ni hedef aldığını belirtti.

Sözcü Dırah, söz konusu saldırı girişiminin önlendiğini ifade etti.

Dırah ayrıca, Libya ordusu keşif kuvvetlerinin, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter kontrolündeki Cufra Havaalanı'na Antonov 32 ve İlyuşin 76 tipinde birer kargo uçağının iniş yaptığını gözlemlediğini kaydetti.

Libya çöllerindeki yer altı sularını şehirlere ve tarım arazilerine taşımayı amaçlayan ülkenin dev projesi "Yapay Nehir Sistemi" 1983 yılında inşa edildi.

Yapay Nehir Sistemi projesiyle Libya'nın güneydoğusundaki ve güneybatısındaki büyük kuyulardan çıkarılan günlük yaklaşık 6 buçuk milyon metreküp tatlı su ülkenin başlıca büyük şehirlerine naklediliyor.

Son dönemde Yapay Nehir Sistemi, Hafter milisleri tarafından birçok saldırıya maruz kalmış ve başkent Trablus dahil olmak üzere birçok bölgede su kesintileri yaşanmıştı. Libya hükümetinin sistemdeki tahrip olan kısımları onarmasıyla su akışı tekrar sağlanmıştı.

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