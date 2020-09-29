İSTANBUL 25°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Eylül 2020 Salı / 11 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8354
  • EURO
    9,1989
  • ALTIN
    477.306
  • BIST100
    1123.25
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • BAE'ye bölgede baskı: Savaşçılarını çek!
Dünya

BAE'ye bölgede baskı: Savaşçılarını çek!

Yemen siyasi partiler BAE kontrolündeki askerlerin Şebve'deki Bilhaf Limanı'ndan çıkmasını istedi.

AA29 Eylül 2020 Salı 21:46 - Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 21:46
ABONE OL

Yemen'deki Şebve Siyasi Partiler Koordinasyonu Konseyi, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı askeri güçlerin Şebve'deki Bilhaf Limanı'ndan çıkmasını istedi.

Konsey kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şebve'nin Atak kentinde Sosyalist Parti binasında bir toplantı düzenlendi.

Genel Halk Kongresi dışında birçok partiden temsilcilerin katıldığı toplantıda Yemeli siyasi partiler, BAE'ye bağlı askeri güçlerin Bilhaf Limanı'nı boşaltmasını, tüm gaz ve petrol tesislerinin yeniden çalışmaya başlamasını istedi.

Şebve halkına gelecekteki zorluklarla mücadele için birlik olma ve yerel otoriteyi destekleme çağrısında bulunan siyasi partiler, merkezi yönetimden de yerel para biriminin daha fazla değer kaybetmemesi ve halkın yaşam standartlarının yükseltilmesi için gerekli adımları atmasını talep etti.

Bilhaf Limanı, 2017'de Husilerin çıkarılmasının ardından BAE destekli Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı Şebvaniye Seçkin Güçleri milislerinin kontrolüne geçmişti.

Milislerin, limanın yeniden işletilmesine izin vermediği belirtiliyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.