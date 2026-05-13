Dünya

BAE'ye gizli ziyaret! Netanyahu, Al Nahyan ile görüştü

İsrail Başbakanlık Ofisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İran'a yönelik saldırılar devam ederken gizlice Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret ettiğini ve BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştüğünü açıkladı.

IHA13 Mayıs 2026 Çarşamba 20:40 - Güncelleme:
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'a yönelik 28 Şubat'ta başlatılan "Aslanın Kükremesi" operasyonu sırasında gizli bir ziyaret gerçekleştirdiği ortaya çıktı. İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun İran'a yönelik saldırıların tam ortasında gizlice Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret ettiğini açıklayarak, Netanyahu'nun BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile görüştüğünü aktardı. Ofis, "Bu ziyaret, İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ilişkilerde tarihi bir dönüm noktası oldu" ifadelerini kullanarak, ziyaretin gerçekleştirildiği tarihe ilişkin detay paylaşmadı.

Öte yandan İran, topraklarına yönelik ABD-İsrail saldırılarına destek verdiği gerekçesiyle BAE'yi 551 balistik füze, 29 seyir füzesi ve 2 bin 265 dron ile hedefl almış, saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetmiş, en az 230 kişi de yaralanmıştı.

