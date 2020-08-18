BAE'ye soğuk duş! İsrail'den F-35 ve diğer silah alımı iddialarına ilişkin açıklama

star.com.tr 18 Ağustos 2020 Salı 12:22 - Güncelleme: 18 Ağustos 2020 Salı 12:30

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında varılan ve 'Filistin'i sırtından bıçaklama' anlaşması olarak anılan normalleşme anlaşması kapsamında, savunma sanayii alanında da bir mutabakat sağlandığı ileri sürüldü.



Abu Dabi’nin Tel-Aviv’le imzaladığı anlaşma sonrasında kapalı kapılar ardındaki işbirliğinin bazı silah sistemlerine ulaşmasının önündeki engelin kalktığı, BAE'nin F-35 ve Reaper'lar gibi ABD silah sistemlerine erişiminin kolaylaşacağı iddia edilmişti.

Basına yansıyan iddialarla ilgili açıklamalarda bulunan İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen, 'BAE ile yaptığımız görüşmede, böyle bir madde yok. Diplomatik - Güvenlik Kabinesi'nde de böyle bir maddeye yer verilmesi konusunda bir teklif ya da tartışma yapılmadı.' dedi.

Cohen açıklamasında, 'İsrail'in politikası, bölgedeki askeri avantajını korumaktır. Bu aynı zamanda ABD'den talebimizdir. Talebe saygı duymalı. ABD ayrıca sahip olduğumuz silahları başka ülkelere satmamamızı istemiyor ve biz buna saygı duyuyoruz. Bildiğim duruş budur; Politikada herhangi bir değişiklik bilmiyorum, böyle bir değişikliğe karşı çıkarım.' ifadelerini kullandı.

Cohen, İsrail'in ABD'nin BAE'ye F-35 satmasını onaylayıp onaylamadığına dair bir soruya yanıt vermedi ve Savunma Bakanlığı ile ilgili haberlere cevap vermeyeceğini belirtti.

F-35 CEVABINI BENNETT VERDİ

Cohen'in 'topu attığı' İsrail Savunma Bakanı Naftali Bennett, F-35 ile ilgili iddialara yanıt verdi.

Bennett, "İsrail'in niteliksel askeri avantajı, güvenlik konseptimizin merkezinde yer alıyor ve siyasi bir mesele değil. Eminim Beyaz Saray ve Kongre de ulusal güvenlik açısından önemini anlıyor.

Dünyanın en büyük savunma harcamaları yapan ülkeleri arasında yer alan BAE, şu anda silahlı kuvvetlerini inşa etme sürecinde ve BAE Hava Kuvvetleri, beşinci nesil savaş uçağı satın almakla ilgilendiğini açıkça dile getiriyor.

Geçtiğimiz yılın sonlarında CNN'e açıklamalarda bulunan ABD'nin Siyasi-Askeri İşlerden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı R. Clarke Cooper, BAE ile F-35 satın alma konusunda herhangi bir görüşme yapılmadığını aktarmıştı.

İSRAİL SADECE İSRAİL'DE OLSUN İSTİYOR

İsrail, Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra, genel maksat F-35 savaş uçaklarına envanterine dahil eden ikinci ülke, Orta Doğu'da bu uçaklara sahip tek ülke oldu.

Yapılan testler ve görev uçuşları sonrasında, İsrail bölgede hava üstünlüğü için F-35'in önemli bir etken olduğu kanaatine vardı.

Bölgede kendisinden başka güçlü devlet istemeyen İsrail, F-35'in başka bir ülke tarafından alınmasına da sıcak bakmıyor.

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