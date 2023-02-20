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Dünya

BAFTA Ödülleri'nde Türkiye'deki deprem felaketi unutulmadı

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri'nin sahiplerini bulduğu gecede ödüle layık görülen İngiliz yönetmen Charlotte Wells, ödül konuşmasında filminde emeği geçen Türk ekibe teşekkür ederek, depremde hayatını kaybedenleri andı.

IHA20 Şubat 2023 Pazartesi 13:04 - Güncelleme:
BAFTA Ödülleri'nde Türkiye'deki deprem felaketi unutulmadı
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Bu yıl 76. düzenlenen İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri başkent Londra'daki Royal Festival Hall'deki törenle sahiplerini buldu. Aftersun filmiyle "En iyi çıkış yapan İngiliz senarist ve yönetmen" ödülünü kazanan 35 yaşındaki Charlotte Wells, ödül konuşmasında Türkiye'de meydana gelen ve Suriye'de de can kaybına neden olan depremi unutmadı. Türkiye'de çekilen Aftersun filminin yönetmeni Wells, "Türk ekibe özel bir teşekkür etmek istiyorum. Ekibin büyük bir kısmı Türk'tü. O ülkede olup, depremden etkilenmeyen kişilerin olduğunu sanmıyorum" dedi.

BAFTA'da bu yıl ödül alan diğer adaylar ise şöyle:

En iyi film: All Quiet on the Western Front

En iyi yönetmen: Martin McDonagh (All Quiet on the Western Front)

En iyi orijinal senaryo: Martin McDonagh (The Banshees of Inisherin)

En iyi uyarlama senaryo: Edward Berger, Ian Stokell ve Leslie Patterson (All Quiet on the Western Front)

En iyi İngiliz film: The Banshees of Inisherin

Dili İngilizce olmayan en iyi film: All Quiet on the Western Front

En iyi belgesel: Navalny

En iyi animasyon: Guillermo del Toro's Pinocchio

En iyi kadın oyuncu: Cate Blanchett (Tar)

En iyi erkek oyuncu: Austin Butler (Elvis)

En iyi yardımcı kadın oyuncu: Kerry Condon (The Banshees of Inisherin)

En iyi yardımcı erkek oyuncu: Barry Keoghan (The Banshees of Inisherin)

En iyi müzik: Volker Bertelmann (All Quiet on the Western Front)

En iyi oyuncu kadrosu: Nikki Barrett ve Denise Chamian (Elvis)

En iyi sinematografi: James Friend (All Quiet on the Western Front)

En iyi kurgu: Paul Rogers (Everything Everywhere All At Once)

En iyi yapım tasarımı: Florencia Martin (Anthony Carlino, Babylon)

En iyi kostüm tasarımı: Catherine Martin (Elvis)

En iyi saç ve makyaj: Shane Thomas, Louise Coulston, Mark Coulier ve Barrie Gower (Elvis)

En iyi ses: Lars Ginzsel, Frank Kruse, Viktor Pril ve Markus Stemler (All Quiet on the Western Front)

En iyi görsel efekt: Richard Baneham, Daniel Barrett, Joe Letteri ve Eric Saindon (Avatar: The Way of Water)

  • BAFTA Ödülleri
  • deprem
  • İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi

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