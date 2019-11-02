Bağdadi bilmecesi

Rusya Dış İstihbarat Direktörü Sergey Narışkin, DEAŞ lideri Ebubekir Bağdadi’nin öldürüldüğüne dair ellerinde kanıt bulunmadığını söyledi. Narışkin, “Elimizde yüzde yüz kesinlikle konuşmamıza imkan verecek genetik materyal bulunmuyor” diye konuştu. Suriye rejiminin lideri Beşar Esad da konuyla ilgili açıklamasında ABD’nin henüz DEAŞ liderinin öldüğüne dair hiçbir delil sunmadığını vurgulayarak “Suriye’nin ABD’ye yardımcı olduğunu ise haberlerden öğrendik. Trump neden teşekkür etti anlamadım” ifadelerini kullandı. Öte yandan ABD’den yeni bir DEAŞ açıklaması geldi. Trump, Twitter’dan paylaştığı mesajda “DEAŞ’ın yeni bir lideri var. Kim olduğunu tam olarak biliyoruz!” dedi.