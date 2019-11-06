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Bağdadi kimdir? Ebubekir El Bağdadi ne zaman öldü?

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'nde açıklamalar yapan Başkan Erdoğan, 'İlk kez açıklıyorum Bağdadi'nin hanımını yakaladık.' dedi. Bu açıklamanın ardından Bağdadi kimdir? Ebubekir El Bağdadi ne zaman öldü? gibi soruların yanıtları araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü elebaşı Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonla ilgili açıklamalar yapmştı. Bağdadi'nin tünelde bir korkak gibi ağlayarak, çığlık atarak öldüğünü söyleyen Trump, kendi askerlerinden kimsenin yaralanmadığını, sadece tünelde bir köpeğin yaralandığını söyledi.

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Bağdadi kimdir? Ebubekir El Bağdadi ne zaman öldü? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 70. Yıl Kutlama Töreni'nde açıklamalar yaptı. Başkan Erdoğan, 'İlk kez açıklıyorum Bağdadi'nin hanımını yakaladık.' dedi. ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde terör örgütü elebaşı Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Bağdadi'nin tünelde bir korkak gibi ağlayarak, çığlık atarak öldüğünü söyleyen Trump, kendi askerlerinden kimsenin yaralanmadığını, sadece tünelde bir köpeğin yaralandığını söyledi. 
 
BAĞDADİ KİMDİR? 
Ebu Bekir el-Bağdadi, kendini halife ilan eden Irak ve Şam İslam Devleti adlı örgütün kurucusu ve lideri. Ebu Bekir el-Bağdadi Irak Savaşı esnasında Irak'ta el-Kaide'ye bağlı örgütün temellerini attı.
 
Ebu Bekir el-Bağdadi 1971'de Irak'ın Samarra şehrinde doğdu. Irak Savaşı sırasında El Kaide'de kurucusu olduğu IŞİD'in temellerini attı. Suriye'de iç savaşın çıkması üzerine buraya gelerek pek çok faaliyetler yaptı. 2013'te Nusra Cephesi ile kendi örgütünü birleştirdiğini açıkladı. 29 Haziran 2014'te de halifeliğini ilan etti. Bu durum dünya üzerindeki birçok müslüman ülke tarafından büyük bir tepkiyle karşılandı. Öte yandan 4 Ekim 2011'de Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Bağdadi'yi küresel terörist ilan ederek başına 10 milyon dolar ödül koymuştur.
 
 
 
 
EBUBEKİR EL BAĞDADİ NE ZAMAN ÖLDÜ? 
ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü elebaşı Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonla ilgili açıklamalarda bulundu. Bağdadi'nin tünelde bir korkak gibi ağlayarak, çığlık atarak öldüğünü söyleyen Trump, kendi askerlerinden kimsenin yaralanmadığını, sadece tünelde bir köpeğin yaralandığını söyledi.
 
ABD Başkanı Donald Trump,El-Bağdadi'nin öldürüldüğü operasyonda Türkiye ve Rusya ile koordineli çalıştıklarını belirterek, bu ülkelere teşekkür eden Trump, "Türkiye nereye gittiğimizi biliyordu, hiç sorun olmadı, çok yardımcı oldular, harikaydı” değerlendirmesini yaptı.
 
DÜNYA BUNU GÖRMELİ
Trump, “Bir köpek, korkak gibi öldü; ağlıyor, hıçkırıyor ve çığlık atıyordu. 3 çocuğu da kendisiyle ölüme götürdü, ki tünelin ucunda çıkış olmadığını biliyordu. O bir korkaktı, bunu herkes görmeli. Takipçileri de, tüm dünya da…” diye konuştu.

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