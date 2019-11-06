Associated Press’in (AP) “DEAŞ’ın son günleri” başlığıyla yayımladığı özel habere göre, Bağdadi son günlerini korku içerisinde geçirdi. DEAŞ liderinin yakalanacağı endişesiyle sık sık çoban kılığına girdiği belirtilirken, sadece geceleri yer değiştirdiği kaydedildi. AP’ye konuşan DEAŞ kölesi olarak tanıtılan bir kadın, Bağdadi’nin yakın korumalığını yapan 5 kişi hariç herkesi ‘hain’ olarak gördüğünü söyledi. DEAŞ liderinin yeri tespit edilmesin diye hiç cep telefonu kullanmadığını aktaran kadın, Bağdadi’nin Suriye-Irak sınırında bombardımandan korumak için günlerce bir çukurda yaşadığını dile getirdi.