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Dünya

Bağdat Havalimanı yakınlarına füze saldırısı

Irak'ta Bağdat Havalimanı yakınlarına füze saldırısı düzenlendi.

AA23 Ocak 2021 Cumartesi 12:04 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 12:04
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Irak'ta Bağdat Havalimanı'na yönelik füze saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Irak Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde gerçekleşen saldırıya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Bağdat Havalimanı'na yönelik üç adet füze atıldığı, saldırıda ölü ya da yaralının olmadığı bildirildi.

Atılan füzelerden ikisinin havalimanı yakınlarına düştüğü, üçüncü füzenin ise Bağdat'ın batısındaki El-Cihad Mahallesi'nde bir vatandaşın evine isabet ettiği ve hasara neden olduğu kaydedildi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Bağdat Uluslararası Havalimanı, ABD ordusuna ait Victoria Askeri Üssü'nün de aynı yerleşkede bulunması nedeniyle saldırıların hedefi oluyor.

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