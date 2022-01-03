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Dünya

ABD üssüne SİHA'lı saldırı! Zamanlaması manidar...

Irak'taki Uluslararası Bağdat Havalimanına gönderilen patlayıcı yüklü iki insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiği belirtildi. Saldırının, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesinin 2'nci yılında gerçekleşmesi dikkati çekti.

AA3 Ocak 2022 Pazartesi 13:18 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 13:25
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, daha önce ABD askerlerinin kaldığı "Victoria Hava Üssü" olarak bilinen Bağdat Havalimanındaki diplomatik bölge patlayıcı yüklü İHA'larla hedef alınmaya çalışıldı.

Söz konusu İHA'ların, devreye giren hava savunma sistemlerince düşürüldüğü aktarıldı.

Olayda can ya da mal kaybı olmadığı kaydedildi.

Irak makamlarından ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Saldırının, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesinin 2'nci yılında gerçekleşmesi dikkati çekti.

- İRANLI GENERAL KASIM SÜLEYMANİ'NİN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD, 3 Ocak 2020'de Bağdat Havalimanında İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani ve Irak Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in araç konvoyuna hava saldırısı düzenlemişti.

Saldırıda her iki komutanla Irak ve İranlı askeri yetkililerden toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti. Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye tehdit oluşturduğu gerekçesiyle Süleymani'yi öldürme talimatını kendisinin verdiğini duyurmuştu.

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