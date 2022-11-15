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Dünya

Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda yangın

Irak'ta Bağdat Uluslararası Havalimanı'nın Dış Hatlar Terminalinde yangın çıktı, gidiş terminalinde çıkan yangın söndürüldü.

AA15 Kasım 2022 Salı 17:35 - Güncelleme:
Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda yangın
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Irak resmi ajansı INA'nın Sivil Savunma Müdürlüğünden aktardığı habere göre, başkentteki Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın gidiş terminalinin kafeterya kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ekiplerin müdahalesiyle tamamen kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Dumandan etkilenen havalimanı çalışanı 3 işçiye görevliler tarafından müdahale edildiği, yolcuların ise yangından etkilenmediği belirtildi.

Yangın nedeniyle uçuş iptali yaşanmadığı ve uçuşların belirlenen saatlerde seferlerine devam ettiği kaydedildi.

Yangının çıkış nedenine ilişkin ise bilgi verilmedi.

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