Bağdat Uluslararası Havalimanı'nda yangın

Irak resmi ajansı INA'nın Sivil Savunma Müdürlüğünden aktardığı habere göre, başkentteki Uluslararası Bağdat Havalimanı'nın gidiş terminalinin kafeterya kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Ekiplerin müdahalesiyle tamamen kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Dumandan etkilenen havalimanı çalışanı 3 işçiye görevliler tarafından müdahale edildiği, yolcuların ise yangından etkilenmediği belirtildi.



Yangın nedeniyle uçuş iptali yaşanmadığı ve uçuşların belirlenen saatlerde seferlerine devam ettiği kaydedildi.



Yangının çıkış nedenine ilişkin ise bilgi verilmedi.

