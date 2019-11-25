Bağdat’ta Bakan İsveç’te mülteci 

İsveç Savunma Bakanlığı Sözcüsü Toni Ericson bilgileri doğrulayarak, Şamari’nin Stockholm banliyölerinden birinde farklı bir isim altında kayıtlı olduğunu belirtti. Şamari ve eşi son iki yıl boyunca ‘düzenli geliri olmayan insanlar’ olarak maaş aldı. İsveç Sosyal Güvenlik Kurumu, hesaplarına her ay 9.4 bin kron yani yaklaşık 977 dolar yatırdı. İsveç makamları, Irak Savunma Bakanı Şamari ve eşi hakkında oturma izni yasalarını ihlal, sahtekarlık ve sosyal güvenlik kurumlarını aldatma suçlarından soruşturma başlattı. Irak’ta devlet görevi yapanlar çifte vatandaş olamıyor.