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Dünya

Bağdat'ta bayram arifesinde düzenlenen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi

Irak'ın başkenti Bağdat'ta dün 30 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

AA20 Temmuz 2021 Salı 08:05 - Güncelleme: 20 Temmuz 2021 Salı 08:07
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Terör örgütüne yakın internet sitesinde yer alan açıklamada, başkent Bağdat'taki halk pazarında düzenlenen intihar saldırısını DEAŞ'ın gerçekleştirdiği bildirildi.

Başkent Bağdat'taki halk pazarında bayram arifesinde yoğunluğun olduğu sırada gerçekleşen patlamada ilk belirlemelere göre 30 kişi ölmüş, 60 kişi yaralanmıştı.

Sağlık Bakanlığı, patlama sonrası müdahaleler için hastanelerdeki tüm personelini seferber etmişti.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de saldırı bölgesinden sorumlu komutanın gözaltına alınması ve saldırıya ilişkin soruşturma açılması talimatını vermişti.

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