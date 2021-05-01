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Dünya

Bağdat'ta DEAŞ askeri konvoyu vurdu

Irak'ın başkenti Bağdat'ın Tarimiye ilçesinde, askeri aracı hedef alan bombalı saldırıda 4 askerin öldüğü belirtildi.

AA01 Mayıs 2021 Cumartesi 04:01 - Güncelleme: 01 Mayıs 2021 Cumartesi 04:01
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Irak Savunma Bakanlığına bağlı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, güvenlik güçlerinin, Tarimiye ilçesinde terör unsurlarına yönelik yürüttüğü operasyon sırasında bir bombanın infilak ettiği ifade edildi.

Açıklamada, güvenlik güçlerini taşıyan askeri aracı hedef alan saldırıda 4 askerin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Terör örgütü DEAŞ, 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

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