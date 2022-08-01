İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ağustos 2022 Pazartesi / 4 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9261
  • EURO
    18,4222
  • ALTIN
    1018.44
  • BIST100
    2655.74
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bağdat'ta Sadr'ın rakibi Şii gruplar Yeşil Bölge'ye girmek istiyor
Dünya

Bağdat'ta Sadr'ın rakibi Şii gruplar Yeşil Bölge'ye girmek istiyor

Irak'ta Şii Koordinasyon Çerçevesi destekçileri, başkent Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'ye girmeye çalışıyor.

AA1 Ağustos 2022 Pazartesi 17:34 - Güncelleme:
ABONE OL

İran destekli Şii siyasi çatı kuruluşu olan Koordinasyon Çerçevesi'nin destekçileri, üç askeri kontrol noktasını aşarak Yeşil Bölge'nin kapısına yaklaştı.

Güvenlik güçleri, bölgeye girişlerini engellemek için kalabalığa tazyikli su ile müdahale ediyor.

Protestocular, Başbakan Mustafa el-Kazımi aleyhine ve eski Başbakan Nuri el-Maliki lehine sloganlar atıyor.

Şii Koordinasyon Çerçevesi, Sadr Hareketi mensuplarının Meclis binasını basması üzerine destekçilerini Yeşil Bölge çevresinde gösteri düzenlemeye çağırmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.