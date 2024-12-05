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Dünya

Bağdat'ta Suriye konulu önemli zirve! 3 ülkenin dışişleri bakanları bir araya gelecek

Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Suriye Dışişleri Bakanı Bassam Sabbagh ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yarın Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir araya gelecek.

IHA5 Aralık 2024 Perşembe 22:50 - Güncelleme:
Bağdat'ta Suriye konulu önemli zirve! 3 ülkenin dışişleri bakanları bir araya gelecek
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Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Suriye Dışişleri Bakanı Bassam Sabbagh ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yarın Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir araya gelecek.

SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELERİN ELE ALINMASI BEKLENİYOR

Suriye'de muhalif grupların ilerleyişi sürerken, Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Suriye Dışişleri Bakanı Bassam Sabbagh ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, yarın Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir araya gelecek. Görüşmede, Suriye'deki son gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Irak basınında yer alan haberlerde, Suriye Dışişleri Bakanı Sabbagh'ın şu anda Bağdat'ta olduğu ifade edilerek, İran Dışişleri Bakanı Arakçi'nin ise yarın Bağdat'ta geleceği aktarıldı.

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