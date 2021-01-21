Bağdat'taki saldırının faturası istihbarata kesildi! Üst düzey yetkililer görevden alındı

AA 21 Ocak 2021 Perşembe 23:50 - Güncelleme: 21 Ocak 2021 Perşembe 23:50

Irak’ın başkenti Bağdat’ta onlarca kişinin hayatını kaybettiği çifte intihar saldırısının ardından askeri ve güvenlik kadrolarında önemli değişiklikler yapıldı.

Irak resmi ajansının haberine göre, saldırı sonrası açıklamalarında güvenlik zafiyetine işaret eden Başbakan Mustafa el-Kazımi, Bağdat’ın güvenliğinden sorumlu Bağdat Operasyonlar Komutanı Kays Muhammedavi'yi görevden alındı.

Savunma Bakanlığına çekilen Muhammedavi'nin yerine General Ahmed Selim getirildi.



Bağdat Operasyonlar Komutanlığında görevden uzaklaştırılan bir başka yetkili ise istihbarat ve güvenlik işlerinden sorumlu General Basim Velid oldu.



Başbakan Kazımi, İçişleri Bakanlığına bağlı Polis Teşkilatı Başkanı Cafer Battat'ın yerine de Raid Şakir Cevdet'i atadı.

İstihbarat İşlerinden Sorumlu İçişleri Bakanlığı Vekilliğine ise Ahmed Abu Reğif getirildi.



32 ölü, 110 yaralı

Irak'ın başkenti Bağdat uzun bir aradan sonra bugün yine terör saldırısıyla sarsıldı.



Bağdat’ın merkezi Tayaran Meydanı’nda ikinci el eşya ve kıyafetlerin satıldığı pazar yerinde düzenlenen iki intihar saldırısında 32 kişinin hayatını kaybettiği, 110 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.



Başbakan Kazımi, saldırı sonrası yaptığı açıklamada, güvenlik ve istihbarat kurumlarının karar mercilerindeki çok başlılığa izin verilmeyeceğini belirtmiş ve yaşanan güvenlik açığının nedenlerinin araştırılıp ortaya çıkarılması için acil soruşturma başlatılması talimatı vermişti.;;;;;;;

