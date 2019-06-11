Bağdat'ın kalbi sayılan, hükümet binaları ve yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu Yeşil Bölge'nin çevresindeki yüksek beton duvarlar kaldırıldı ve söz konusu bölge 16 yıl sonra Bağdat halkıyla yeniden tanıştı. Yeşil Bölge, Başbakan Adil Abdulmehdi'nin talimatı üzerine daha önce birkaç kez kısmi olarak trafiğe açılmıştı. Ramazan Bayramı'nın ilk gününde ise bölge trafiğe açıldı. Bölgede bulunan ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği ile bazı askeri ve güvenlik kurumlarına giden ara yollar ise henüz trafiğe kapalı tutuluyor.

Bağdat'ta önemli sayılan bu hadise, herhangi resmi tören olmadan sessizce gerçekleştirildi. Iraklı yetkililer, bu açılışa özel bir tören yapılmamasını, "daha önce gerçekleştirilen kısmi açılışların olması" gerekçesiyle gerek duyulmadığını ifade ediyor. Yeşil Bölge geçtiğimiz 10 Aralık tarihinde kısmen trafiğe açılmıştı. O zaman, Bağdatlılar, 2003 sonrası ilk defa bölgeden araçlarıyla geçme sevincini yaşamıştı.

Söz konusu alanda çok sayıda hurma ağacının ve yeşilliğin olmasından dolayı 2003 ABD işgali sonrası "Yeşil Bölge" ismiyle anılmaya başlanmıştı. Bölge daha önceleri Karrad'ül Meryem adıyla bilinirdi. Resmi kayıtlarda ise Hayy'ül Teşri (Teşri Semti) ismini taşıyor.

- Saraylar bölgesi

Bölgede, vatandaşlara ait yerleşim yerlerinin yanı sıra Saddam Hüseyin döneminde (1979-2003) hükümet yetkililerinin evleri ile Saddam'ın kendisi ve ailesi için kullandığı çok sayıda saray bulunuyordu. O zaman trafiğe ve yaya geçişlerine açık olan bölge başka özel bir isimle anılmıyordu. Saddam'ın kullandığı sarayların en büyüğü olan ve bugün es-Selam Sarayı adıyla anılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı da burada bulunuyor.

Saddam'ın ihtişamlı ve önemli mimariye sahip sarayları 2003 sonrası ilk önce ABD öncülüğündeki işgal güçleri daha sonra iş başındaki hükümetler tarafından kullanılmaya başlandı. Vatandaşlara ait yerleşim yerlerinin bir kısmı 2003 işgal sonrası sahipleri tarafından yabancılara kiralandı. Bir kısım mülke ise sahiplerinin Saddam yönetimine yakınlığı nedeniyle hükümet tarafından el konuldu.

- Yeşil Bölge, ABD işgalinin eseri

Irak'ı 2003 yılında işgal eden ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri Bağdat'a ayak basmasıyla birlikte halk "Yeşil Bölge" adıyla tanışmaya başladı.

Irak'ın en yoğun askeri ve güvenlik önlemlerinin alındığı bölge de ABD ve İngiltere gibi ülkelerin yanı sıra birçok yabancı ülke temsilciliği, askeri ve hükümet binaları da bulunuyor. 4 ayrı giriş kapısı bulunan bölge, özel askeri güçler tarafından korunuyor.

Aşırı güvenlik önlemleri nedeniyle 16 yıl boyunca vatandaşlar kolayca bölgeye giremedi. Ancak bölgeye içeride çalışanlar çıkartılan özel kimlik kartlarıyla girebiliyordu. Yoğun güvenlik önlemlerine rağmen, burası çok sayıda füze ve havan topu saldırısına maruz kaldı. Burada bulunan Irak Parlamentosu kafeteryasına yönelik 2007 yılında intihar saldırısı gerçekleştirilmişti. Olayda, aralarında 1 milletvekilinin de bulunduğu 7 kişi hayatını kaybetmişti. 2011 yılında da milletvekillerinin araçlarının bulunduğu park alanında bombalı araç saldırısı yaşanmıştı.

Irak Başbakanı Abdulmehdi, 2003 sonrası gelen başbakanlardan farklı olarak, göreve geldikten sonra Başbakanlık Ofisi'ni Yeşil Bölge'nin dışına taşımıştı. Başbakan, açıklamalarında da bölgenin tamamen halka açılacağını sık sık vurgulamıştı. Abdulmehdi, haftalık Bakanlar Kurulu ve basın toplantılarını da bölge dışındaki binada gerçekleştiriyor.

Başkent Bağdat'ın merkezinde yer alan Yeşil Bölge, Irak işgalinin ardından 2003'te uluslararası koalisyon güçleri tarafından oluşturulmuştu. Yaklaşık 10 kilometrelik alanı kapsayan ve Bağdat'ın Karh bölgesindeki Dicle Nehri'nin batı yakasında yer alan bölge, ülkenin askeri olarak en korunaklı yerlerin başında geliyor.