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Dünya

ABD Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı düzenlendi

Irak'ın başkenti Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'de yer alan ABD Büyükelçiliği binası yakınlarına roketli saldırı düzenlendiği belirtildi.

IHA19 Temmuz 2020 Pazar 17:18 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 17:22
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Irak basınında yer alan habere göre, hükümet konakları ve yabancı misyonların yer aldığı Yeşil Bölge’deki ABD Büyükelçiliği binası yakınlarındaki toprak araziye 3 adet katyuşa roketi düştü. Saldırı sonucu herhangi bir can kaybı ve maddi hasar yaşanmazken, saldırı sonrası siren seslerinin yükseldiği bildirildi.

İranlı General Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in Ocak ayında Bağdat’ta ABD tarafından düzenlenen saldırıda öldürülmesinin ardından ülkede ABD askeri üsleri ve misyonlarına yönelik 30’dan fazla roketli saldırı düzenlendi.

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