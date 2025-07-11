İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Temmuz 2025 Cuma / 16 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,1726
  • EURO
    47,0621
  • ALTIN
    4334.53
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bağdat'tan Ankara'ya güven mesajı: Yapıcı diyalog için bölgesel platform kurulabilir
Dünya

Bağdat'tan Ankara'ya güven mesajı: Yapıcı diyalog için bölgesel platform kurulabilir

Irak Dışişleri Bakanlığı, PKK'nın silah bırakma sürecini başlatmasını memnuniyetle karşıladı. Sürecin Türkiye-Irak ilişkilerinde güven temelli yeni bir dönemin önünü açabileceği vurgulandı.

AA11 Temmuz 2025 Cuma 21:27 - Güncelleme:
Bağdat'tan Ankara'ya güven mesajı: Yapıcı diyalog için bölgesel platform kurulabilir
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu adımın Türkiye ile Irak arasında işbirliği ve güven temelli yeni bir sürece kapı aralayabileceği belirtilerek PKK'lı bir grubun silahlarını imha etmesi "Kırk yılı aşkın süredir devam eden çatışmaların ardından atılmış önemli bir adım." olarak nitelendirildi.

Bunun bölgesel istikrarın sağlanması açısından önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, Irak'ın PKK'nın silah bırakma sürecine tam destek verdiği kaydedildi.

Bu sürecin Ankara ve Bağdat arasındaki ortak güvenlik tehditlerinin ele alınmasına katkı sağlayacağı ve Irak ile Türkiye'nin güvenliğini pekiştireceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, bu durumun Irak ve Türkiye için "güvenlik ile kalkınmayı önceleyen yapıcı bir bölgesel diyalog platformuna dönüşmesinin beklendiği" aktarıldı.

  • Irak
  • terörsüz Türkiye

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.