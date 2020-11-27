İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Kasım 2020 Cuma / 11 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8291
  • EURO
    9,3363
  • ALTIN
    451.405
  • BIST100
    1344.74
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bağımsız bir Avrupa-Asya hattı kuruluyor! Bayramov: Bölge için hayati bir önem taşıyor
Dünya

Bağımsız bir Avrupa-Asya hattı kuruluyor! Bayramov: Bölge için hayati bir önem taşıyor

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Dağlık Karabağ sorununun çözümünde yeniden yapılanma, rehabilitasyon ve barış içinde bir arada yaşamanın yeniden sağlanması aşamasına girildiğini açıkladı. Bayramov, üçlü bildiriye göre bölgedeki tüm ekonomik ve ulaştırma hatlarının açılacağını bildirerek, 'Bu, Asya ile Avrupa arasında, bölgemizin ticaretteki rolünü güçlendirmek için fırsatlar yaratacak, hayati önem taşıyan bağımsız bir kara koridorunun açılabileceği anlamına geliyor.' ifadelerini kullandı.

AA27 Kasım 2020 Cuma 16:11 - Güncelleme: 27 Kasım 2020 Cuma 16:11
ABONE OL

Bayramov, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü (KEİ) Dışişleri Bakanları Konseyi 42. Toplantısı'nda konuşma yaptı.

Çatışmaların barış ve güvenliği tehdit ettiğini, bölgesel iş birliğini de engellediğini söyleyen Bayramov, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasında imzalanan bildirinin Dağlık Karabağ sorununun çözümünde yeni bir sayfa açtığını vurguladı.

Bayramov, Ermenistan'ın silahlı kuvvetlerini işgal altındaki Azerbaycan topraklarından çektiğini, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini yeniden sağlandığını kaydetti.

Çatışma bölgesinde barış güçlerinin konuşlandırıldığını ve ortak bir ateşkes izleme merkezi kurulacağını hatırlatan Bayramov, "Çatışmanın çözümünde yeniden yapılanma, rehabilitasyon ve barış içinde bir arada yaşamanın yeniden sağlanması aşamasına girdik. Yeni kalkınma ve iş birliği fırsatları ortaya çıkmaktadır ve KEİ, yeni gerçekleri değerlendirmeli ve bunlardan yararlanmalıdır." dedi.

Bayramov, üçlü bildiriye göre bölgedeki tüm ekonomik ve ulaştırma hatlarının açılacağını bildirerek, "Bu, Asya ile Avrupa arasında, bölgemizin ticaretteki rolünü güçlendirmek için fırsatlar yaratacak, hayati önem taşıyan bağımsız bir kara koridorunun açılabileceği anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.