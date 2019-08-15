Bağımsızlık gününe Keşmir damgası

İngiltere sömürgesi Britanya Hindistanı’ndan 1947’de ayrılan Pakistan, bağımsızlığının 72. yılını görkemli törenlerle kutladı. Bu seneki etkinliklere, Hindistan, Çin ve Pakistan arasında paylaştırılan Müslüman Keşmir bölgesine yönelik tehditler damga vurdu. Hindistan’daki aşırı Hindu milliyetçisi Modi hükümetinin, hakimiyetindeki Cammu Keşmir’in özel statüsünün kaldırarak bölgeyi Hindulaştırma projesi, bağımsızlık törenlerinin ana maddesi oldu.

MODİ’NİN SON KARTI

Belirlenen programının değiştirerek ilk olarak Keşmir’in kendi hakimiyetindeki bölümü olan Azad Keşmir’e giden Pakistan Başbakanı İmran Han, Müslümanlara yönelik saldırıya misillemede bulunma sözü vererek “Modi hükümetinin askeri müdahalesine ilişkin istihbarat aldık. Hindistan Keşmir’de ihlalde bulunursa sonuna kadar savaşacağız” diye konuştu. Azad Keşmir’in başkenti Muzaffarabad’daki Eyalet Yasama Meclisi’nde konuşan Han, “Modi stratejik bir hata yaptı. Son kartını oynadı ve Keşmir’i uluslararası bir sorun haline getirdi” dedi. Bağımsızlık günün “Keşmir’le Dayanışma Günü” olarak belirlediklerini aktaran Han, “Hindistan’la savaş içerisinde değiliz ancak onların ideolojisine karşıyız. Bu ideoloji Hitler’in Nazi partisinden etkilenmiştir” ifadelerini kullandı.

SAVAŞTAN KAÇMAYIZ

BMGK’nın bu sürece sessiz kalmaması gerektiğini vurgulayan Başbakan Han, “Keşmir’e yapılan haksızlığı her uluslararası platforma taşıyacağız. Uluslararası Adalet Divanı’na da gideceğiz” ifadelerini kullandı. Bağımsızlık günü kapsamında başkent İslamabad’da düzenlenen törende konuşan Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi de, “Müslümanlar savaş istemiyor ancak savaşa zorlanırsak geri adım atmayız” dedi. Keşmir’in statüsünü değiştirme kararının uluslararası hukuka aykırı olduğunu kaydeden Alvi, Pakistan’ın Keşmirlileri yalnız bırakmayacağını söyledi.