Bahçedeki köpek adeta çıldırınca tehlikeyi fark ettiler!

star.com.tr 22 Ocak 2021 Cuma 13:06 - Güncelleme: 22 Ocak 2021 Cuma 13:06

Avustralya'nın Sidney kentinin güneybatısındaki Voyager Point'te yaşayan bir aile, bahçedeki köpeklerinin adeta çıldırmış gibi davranmasına önce anlam veremedi.



Köpeğin neden böyle davrandığını anlamaya çalışan aile, bahçede dünyanın en zehirli 2. yılan türü olarak bilinen kahverengi yılan (Doğu kahverengi yılanı) olduğunu fark etti.

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, aile hemen profesyonel bir yılan avcısı çağırdı. Yılan avcısı, ölümcül yılanı yakalamaya çalışırken, yılan saldırmak için birkaç kez saldırıya geçti. Avcı, uzun süren uğraşın ardından yılanı yakalamayı başardı.

Doğu kahverengi yılanı, fareler üzerinde yapılan testlere göre dünyadaki kara yılanları arasında en zehirli ikinci sırada yer alıyor.

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