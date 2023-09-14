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Dünya

Bahreyn, ABD ile stratejik güvenlik ve ekonomi anlaşması imzalandı

ABD ile Bahreyn arasında güvenlik ve savunma işbirliğinin genişletilmesi için yeni stratejik güvenlik ve ekonomi anlaşması imzalandı.

AA14 Eylül 2023 Perşembe 10:48 - Güncelleme:
Bahreyn, ABD ile stratejik güvenlik ve ekonomi anlaşması imzalandı
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Bahreyn Veliaht Prensi Selman bin Hamed Al Halife, ABD Dışişleri Bakanlığında bir araya geldi.

Blinken ve Veliaht Prens Al Halife, iki ülke arasında güvenlik ve savunma işbirliğinin genişletilmesi için yeni stratejik güvenlik ve ekonomi anlaşmasına düzenlenen törenle imza attı.

Antony Blinken, törende, "Bu anlaşma silahlı kuvvetlerimiz arasındaki koordinasyonu ve istihbarat kapasitelerimiz arasındaki entegrasyonu güçlendirecek, ayrıca ortaya çıkan tehditleri daha iyi savuşturmamızı ve bunlara daha iyi yanıt vermemizi sağlayacak." dedi.

Anlaşmanın iki ülke arasında sağlık güvenliği ve dijital teknoloji gibi alanlarda da işbirliğine imkan tanıyacağını belirten Blinken, "Anlaşmanın kalbinde ortak bir amaç yatıyor, bu da daha güvenli, daha müreffeh, dünyayla daha bağlantılı bir bölge inşa etmek." ifadesini kullandı.

- AL HALİFE, BEYAZ SARAY'DA DA TEMASLARDA BULUNDU

Al Halife, imza töreninin ardından Beyaz Saray'da da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile de görüştü.

Sullivan, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını, ABD'nin Bahreyn'in güvenliğine taahhüdünü sürdürdüğünü kaydetti.

  • ABD-Bahreyn işbirliği
  • güvenlik ve savunma
  • stratejik anlaşma

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