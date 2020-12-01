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Dünya

Bahreyn heyeti yeniden İsrail'de

İhanet anlaşmasının ardından Bahreyn'den üst düzey bir heyet ikinci kez İsrail'e gitti.

AA01 Aralık 2020 Salı 15:56 - Güncelleme: 01 Aralık 2020 Salı 15:56
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Bahreyn'den üst düzey bir heyet, iki ülke arasındaki normalleşme anlaşmasının ardından ikinci kez İsrail'e resmi ziyaret gerçekleştiriyor.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN’a göre, Bahreyn Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Zayid ez-Zeyyani başkanlığındaki heyet, başkent Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı'nda İsrail Bölgesel İş Birliği Bakanı Ofir Akunis tarafından karşılandı.

Haberde, Zeyyani’nin Başbakan Binyamin Netanyahu, Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi ve Ekonomi Bakanı Amir Peretz ile görüşeceği kaydedildi.

Zeyyani, ilk defa 18 Kasım’da Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani başkanlığındaki heyetle İsrail’e gelmişti.

İsrail ile Bahreyn arasında 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalanmıştı.

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