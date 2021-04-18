İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Nisan 2021 Pazar / 6 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,058
  • EURO
    9,6752
  • ALTIN
    460.376
  • BIST100
    1408.14
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Bahreyn ile İsrail arasında doğrudan uçuşlar başlayacak
Dünya

Bahreyn ile İsrail arasında doğrudan uçuşlar başlayacak

Bahreyn ile İsrail arasında 3 Haziran'dan itibaren karşılıklı direkt uçuşların başlayacağı duyuruldu.

AA18 Nisan 2021 Pazar 23:19 - Güncelleme: 18 Nisan 2021 Pazar 23:19
ABONE OL

Bahreyn'in El-Eyyam gazetesinde yer alan habere göre, Bahreyn'in başkenti Manama ile İsrail'in başkenti Tel Aviv arasında 3 Haziran'dan itibaren karşılıklı direkt uçuşlar başlayacak.

Bahreyn Hava Yolları Şirketi'nin internet sitesinde bu kapsamda bilet rezervasyonlarının açıldığı aktarıldı.

İsrail Kanal 12 televizyonunda da 3 Haziran'daki uçuşun iki ülke arasında normalleşme anlaşmasından bu yana bir ilk olacağı belirtildi.

ABD'nin girişimleri sonucu 2020'nin sonlarına doğru sırayla Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas "İsrail ile ilişkileri normalleştirme" anlaşmaları imzalamıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.