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Dünya

Bahreyn, İngiltere'ye 1 milyar sterlinden fazla yatırım yapacak

Bahreyn, İngiltere'yle imzalanan stratejik yatırım ve işbirliği ortaklığı anlaşması kapsamında, bu ülkeye 1 milyar sterlinden fazla yatırım yapacak.

AA3 Temmuz 2023 Pazartesi 19:47 - Güncelleme:
Bahreyn, İngiltere'ye 1 milyar sterlinden fazla yatırım yapacak
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İngiltere Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakanı Şeyh Selman bin Hamed Al Halife'nin başkent Londra'da bir araya geldiği bildirildi.

İki liderin, İngiltere ile Bahreyn arasında bugün imzalanan yeni "Stratejik Yatırım ve İşbirliği Ortaklığı" anlaşmasından memnuniyet duyduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Anlaşma, İngiltere'ye 1 milyar sterlinden fazla ek yatırım yapılmasını, Bahreyn ekonomisinin çeşitlendirilmesini desteklemeyi ve ülkelerimiz arasında temiz teknoloji, iş hizmetleri ve imalat alanlarında daha fazla işbirliğini teşvik etmeyi amaçlıyor. Başbakan Sunak, söz konusu anlaşmanın İngiltere ile Bahreyn arasında güvenlik, savunma ve ticaret alanlarını kapsayan tarihi ve yakın ilişkinin bir sonraki bölümüne işaret ettiğini söyledi."

- Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı ve İran konuları da ele alındı

Açıklamada, liderlerin ayrıca, Ukrayna'daki durum ve Rusya'nın işgalinin uluslararası istikrar ve normlara yönelik oluşturduğu tehdide dikkati çektikleri ve İran'ın istikrarı bozucu bölgesel faaliyetleri karşısında güçlü ortak duruşun önemi konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

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