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Dünya

Bahreyn: İran kaynaklı silah ve patlayıcı taşıyan ''teröristler'' yakalandı

Bahreyn'de 'İran kaynaklı silah ve patlayıcılar taşıyan terörist unsurların' yakalandığı bildirildi.

AA22 Kasım 2021 Pazartesi 16:56 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 16:56
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Bahreyn resmi ajansı BNA'da yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığına bağlı Kriminal Kanıt ve Araştırma İdaresi, istihbarat birimiyle yürütülen güvenlik operasyonları kapsamında "ülkenin barış ve güvenliğini hedef almaya yönelik eylem hazırlığındaki terörist unsurların yakalandığını" belirtti.

Söz konusu terörist unsurların "İran kaynaklı silah ve patlayıcı taşıdığı" ve bu kişilerin İran'da faaliyet gösteren terörist gruplarla bağlantılı olduğu kaydedildi.

İran makamlarından ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

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